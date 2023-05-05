«Уральские авиалинии» снова оказались самым непунктуальным перевозчиком омского аэропорта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омский аэропорт опубликовал рейтинг пунктуальности перевозчиков за апрель 2023 года. Аутсайдером вновь оказалась авиакомпания «Уральские авиалинии».

Согласно данным аэропорта, в апреле 100% рейсов без единой задержки выполнили Uzbekistan Airways, «Азимут», Nordstar и Red Wings, от 90 до 95,8% — «ЮВТаэро», «Аэрофлот», «Ютэйр», S7, «Россия» и «Победа». У «Ямала» без отставания от расписания за апрель вылетели/прилетели 88,9% рейсов.

Остальные авиакомпании, кроме Azur air и «Уральских авиалиний», выполнили без задержек от 60% до 80% рейсов. Среди них следующие (в порядке убывания) — Nordwind, «Красавиа», Qazaq Air, «Смартавиа».

В число аутсайдеров попали Azur air и «Уральских авиалиний». Аzur air в соответствии с расписанием выполнил лишь 33,3%. «Уральских авиалиний» все еще хуже — 29,4%. Иными словами, 70,6% рейсов вылетели/прибыли с задержкой.

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