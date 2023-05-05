Омский речной порт выкупил за 8 млн рублей причальные стенки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Причальные стенки за 8 млн рублей выкупил Омский речной порт. Управление Росимущества по Омской области объявило состоявшимся аукцион.
Так, к торгам на приобретение трех причальных стенок, расположенных около речного порта в Ленинском округе, были допущены ПАО «Иртышское пароходство», ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» и АО «Омский речной порт».
Иртышское пароходство предложило 7,35 млн рублей, но ставка Речпорта оказалась выше на 650 тысяч. Теперь организация ведет документальную процедуру приватизации.
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