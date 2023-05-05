Пять тысяч омичей родилось за 4 месяца 2023 года

Фото: Артем КИЛЬКИН
За 4 месяца 2023 года родилось пять тысяч омичей. Статистику предоставило управление ЗАГС по Омской области.
С января по апрель появились на свет 5 096 детей. Из них 3 356 были зарегистрированы в Омске, остальные 1 740 - в районах области.
Между тем, если смотреть аналитику прошлого года, то рождаемость снизилась. За этот же период в 2022-м на обрел родителей 5 301 ребенок.
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