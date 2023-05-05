Вторая очередь благоустройства началась в омском Городском саду

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В омском Городском саду началась вторая очередь благоустройства. Об этом сообщает горадминистрация.

Работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» ведет подрядная организация ООО «Сибдор». Компании предстоит проложить ливневую канализацию, а также продолжить благоустройство прилегающих территорий.

- В рамках первой очереди в прошлом году было выполнено устройство тротуарной плитки и гранитного бордюра по проспекту К. Маркса от сквера имени Борцов Революции до улицы Короленко, установлены малые архитектурные формы – лавки, вазоны, урны, а также создана клумба, - уточнили в мэрии.

Стоимость второго этапа составляет 35 млн рублей. Сдать объект в эксплуатацию необходимо к 1 августа.

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