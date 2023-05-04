Районам Омской области распределили 45 миллионов рублей на поддержку участников СВО

Фото: Наталья ВИРКУНЕН

В Омской области участники специальной военной операции и их семьи освобождены от платы за детский сад и платы за горячее питание школьников с 5 по 11-й класс. Региональный бюджет готов выделить на эти цели 44,95 миллиона рублей. Это стало дополнительной мерой, разработать которую ранее поручил врио губернатора Виталий Хоценко.

Изменения приняли на заседании регионального кабинета министров - это постановление о внесении изменений в госпрограмму «Развитие системы образования Омской области». Напомним, горячее питание также бесплатно для всех обучающихся 1-4 классов, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях. Инициатива президента России Владимира Владимировича Путина реализуется с 2020 года.

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