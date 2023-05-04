В Омской области 12,5 тыс. ветеранов получат именные поздравления от Виталия Хоценко к 9 маю

Фото: пресс-служба минтруда Омской области.

В Омской области 12,5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получат именные поздравительные открытки от глава региона Виталия Хоценко. Разослать поздравления планируют до 5 мая.

— Поздравительные открытки вручают участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам погибших и умерших участников войны, труженикам тыла, сиротам войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим узникам концлагерей, — уточнили в минтруда Омской области.

Напомним, в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Омске и области запланированы ряд мероприятий, в том числе вечера памяти, концерты и тематические выставки.

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