В Омской области главврача районной больницы подозревают в хищении 100 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Главного врача одной из районных больниц в Омской области подозревают в хищении 100 тысяч рублей.

По версии следствия, с февраля 2021 по май 2022 года подозреваемый, будучи руководителем медучреждения, похитил 100 тысяч рублей под предлогом приобретения запчастей и материалов для служебных автомобилей. Денежные средства фигурант дела потратил на обслуживание своего личного авто «ТойотаЛенд Крузер Прадо».

В отношении предприимчивого медика заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Хищение путем присвоения или растраты вверенных денежных средств»). Следователи провели обыски по месту работы и жительства подозреваемого. Расследование продолжается.

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