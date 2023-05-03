В Омске ко Дню Победы высадят 47 тысяч цветов

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

В Омске приступили к высадке цветов на мемориала, в парках и скверах, связанных с именами героев Великой Отечественной войны. Всего городские агрономы подготовили 47 тысяч единиц цветочной рассады.

До 9 мая цветы высадят в парке Победы и на одноименном бульваре, в сквере Карбышева, на территории вблизи памятников Жукову и труженикам тыла, а также возле мемориала в память об Анастасии Ларионовой.

— Вся рассада выращена в муниципальной теплице, что позволило городскому бюджету сэкономить свыше 2 миллионов рублей, — написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

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