Жителям Омской области раздали свыше 120 тысяч георгиевских лент

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Волонтеры Победы в преддверии 9 мая раздали жителям Омской области свыше 120 тысяч георгиевских лент.

Активисты обществественного движения в рамках патриотической акции не только раздают омичам черно-оранжевые ленты, но и обязательно показывают, как их правильно носить.

На сегодня 70 тысяч символов воинской славы вручили жителям сельских районов, еще 54 тысяч — омичам.

В Омске до 8 мая получить георгиевскую ленту можно на нескольких площадках:

4 мая – ост. «Голубой огонек», ост. «Ленинградская площадь», площадь у КДЦ «Маяковский», площадь у ТРК «Кристалл», площадь у Главпочтамта;

5 мая – площадь у ТЦ «Festival City», площадь у железнодорожного вокзала, ост. «Ул. Лизы Чайкиной» (обе стороны), у диспетчерской «Ул. 21-я Амурская»;

8 мая – площадь у КДЦ «Маяковский», площадь у Омского государственного музыкального театра.

На всех указанных площадках волонтеры будут раздавать ленты с 17:00 до 18:00.

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