Первому зампреду правительства региона и мэру Омска внесли представление из-за нехватки мест школах и детсадах

Прокуратура Омской области провела проверку обеспечения мест в детсадах и школах в новых микрорайонах города.

- Проверкой установлено, что на территории вновь построенного в 2020 году микрорайона «Серебряный берег» отсутствует дошкольное образовательное учреждение. В настоящее время более 270 детей, проживающих в микрорайоне «Серебряный берег», вынуждены посещать близлежащие дошкольные образовательные организации, которые работают с превышением проектной мощности, - пояснили в надзорном ведомстве.

При этом свободные участки для их строительства в микрорайоне отсутствуют. И прокуратура прогнозирует только ухудшение ситуации - строительство домов продолжается, а школ, садов и больниц все нет.

- В связи с чем заместитель прокурора Омской области Дмитрий Егоров направил в суд исковое заявление с требованиями обязать органы местного самоуправления города Омска принять меры по обеспечению жителей микрорайона детским садом, в том числе путем его строительства. В ходе проверки скорректирована работа органов местного самоуправления в части недопущения возникновения аналогичной проблемы в строящихся микрорайонах. Установлены факты несвоевременной разработки ООО «Специализированный застройщик. Эталон-Омск» и ООО «Брусника», реализующими масштабные инвестиционное строительство в Кировском округе, проектной документации на три дороги и детский сад, - подробно рассказали в ведомстве.

И добавили, что проекты планировки территории микрорайонов «Кузьминки», «Снегири» и «Амурский-2» тоже не соответствуют генеральному плану города в части количества размещаемых объектов социальной инфраструктуры и мест в образовательных организациях.

- К примеру, в микрорайоне «Кузьминки», согласно генеральному плану, должна размещаться школа вместимостью 558 мест, однако в проекте планировки территории данного микрорайона указана школа вместимостью 310 мест. Аналогичный факт установлен в проекте планировки территории, расположенной в границах: улица Заозерная – улица Красный Путь – улица Фрунзе – правый берег реки Иртыш, где предусмотрен объект начального и среднего общего образования вместимостью 1100 мест, в то время как в генеральном плане – 1 122 места, - привели цифры прокуроры.

В ведомстве считают, что проекты планировки территории микрорайонов «Кварталы Драверта» и «Прибрежный-2» предусматривают также недостаточное количество детских садов. На этом основании заместитель прокурора области внес представления первому заместителю председателя правительства Омской области и мэру города Омска.