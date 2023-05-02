Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Большереченском районе Омской области с 26 апреля ввели карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота. Зараженных животных обнаружили сразу на семи фермерских хозяйствах.

Согласно распоряжению ГУ ветеринарии Омской области, очагами лейкоза были признаны фермы, расположенные в селах Такмык, Почекуево, Могильно-Посельское, Чебаклы, Курносово и деревне Ростовка.

На время карантина на территориях указанных населенных пунктов были введены ограничительные меры, в частности запрет на проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок. На фермах запрещены совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных. Кроме того, территории хозяйств закрыты для посещения постронними.

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