Потерявшие жилье при пожарах омичи получат новое жилье

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Новое жилье получат потерявшие жилье при пожарах омичи. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

Глава региона подчеркнул, что вопрос финансирования он оставит за региональным правительством, с глав районов он потребовал ситуацию с каждым пострадавшим взять под личный контроль.

- Главы районов должны максимально быстро подобрать в том же населенном пункте жилье и заявляться в Правительство на получение средств из регионального резервного фонда. За руку нужно каждого человека провести, и, если дом понравился, приобрести его, чтобы люди заезжали и жили, - распорядился губернатор.

Напомним, в конце минувшей недели в Омской области произошло сразу три крупных пожара в населенных пунктов трех муниципальных районов. Без крова остались 34 семьи.

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