Виталий Хоценко поздравил выпускников Омского автобронетанкового инженерного института с окончанием учебы

В филиале Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева Минобороны РФ в Омске прошел торжественный выпуск молодых офицеров. На плацу Омского автобронетанкового инженерного института собрались командиры, преподаватели, курсанты, гражданский персонал и ветераны вуза. На торжественной церемонии присутствовал временно исполняющий обязанностигубернатора Омской области Виталий Хоценко.

- Вам выпала честь получить образование в военном вузе с более чем 80-летней историей, - отметил Виталий Хоценко. - Уверен, где бы вам ни пришлось служить, в мирной или военной обстановке, вы в полной мере проявите все знания и навыки, которые получили на омской земле.

Успешно завершили учебу 249 выпускников, 29 из них удостоены красного диплома. Трем лучшим курсантам - Андрею Каракулову, Александру Корнейчуку, Максиму Костину - вручена золотая медаль.

Виталий Хоценко передал молодым офицерам в подарок именные часы. После торжественной части состоялись показательные выступления курсантов института по поной и неполной разборке автомобилей УУАЗ и ГАЗ.

Сегодня Омский автобронетанковый инженерный институт - единственное в системе высшего военного образования учебное заведение, в котором готовят инженеров-танкистов и автомобилистов, способных качественно эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать современную бронетанковую и автомобильную технику.