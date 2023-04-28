Врио губернатора Хоценко пообещал омским погорельцам выплаты в ближайшее время

Руководитель Омской области Хоценко сегодня побывал на месте пожарищ в Чистоозерье Большереческого района, затем в Новокарасуке Крутинского района. Он повстречался с жителями, потерявшими свои дома, побеседовал и успокоил: без помощи никого не оставят. На окраине села Новокарасук пожаром полностью уничтожено восемь дворов - дома с хозяйственными постройками. Жители рассказали, что ветер был настолько сильным вчера, что события развивались стремительно: люди успели буквально выскочить из своих домов, сгоревших за считанные минуты.

На заседании оперативного штаба, который глава региона провел здесь же, вопрос оказания помощи людям был в центре внимания. Определены три источника первоочередных материальных выплат.

Первые выплаты будут произведены по линии соцзащиты министерством труда – 50 тысяч рублей, на вещи первой необходимости, ещё одна выплата будет из Резервного фонда Омской области - 100 тысяч рублей как компенсация за утрату движимого имущества. Виталий Хоценко поставил задачу главам Большереческого и Крутинского районов размер муниципальной помощи определить, исходя из возможностей местного бюджета.

Первоочередная задача – максимально быстро оформить полный перечень пострадавших и потерявших имущество, чтобы заверить и предоставить погорельцам справки - основание для выплат. Виталий Хоценко прокомментировал итоги штаба.

- Договорились, что в ближайшее время выделим деньги на движимое имущество. Помощь региональными средствами 50 тысяч рублей пойдут по линии министерства труда. Процесс выделения средств из резервного фонда займёт немного больше времени. То есть из регионального бюджета по 150 тысяч рублей выделяем каждому погорельцу. Кроме того, главы районов принимают решение самостоятельно, сколько средств они выделяют. Василий Киселёв, глава района, принял решение 50 тысяч рублей выделить. В итоге по 200 тысяч рублей каждому погорельцу выдели», - сказал Виталий Хоценко.

Погорельцам также помогут подобрать и купить другое жилье, не обязательно в этом же поселении, если решат переехать в другой район ближе к родственникам. Такой механизм применялся при выплатах компенсации собственникам сгоревших домов в Называевске. Потерявшим в огне документы помогут их восстановить. Крутинцы тоже уже организовали сбор помощи землякам, погорельцев приютили односельчане, пункты временного размещения никому не понадобились.

По итогам посещения всех населенных пунктов глава региона принял решение о необходимости расширения минерализованных полос до 20 метров, вместо 10.

- Буду требовать это со всех глав муниципальных образований. Кроме того, поручил своим заместителям Алексею Ромахину и Вадиму Чеченко проработать вопрос о приобретении дополнительной специализированной техники для нужд Называевского района. Также поручил министру энергетики Омской области Владимиру Юрьевичу Шнипко оперативно организовать работу по восстановлению поврежденных огнем линий электропередач, - поставил задачи Виталий Хоценко.