Омское правительство попросило помощи у Россельхоза после пожаров в двух сёлах

Фото: ГУ МЧС России по Омской области
После пожаров в двух сёлах помощи у Россельхоза попросило омское правительство. Об это в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Виталий Хоценко.
- Сейчас созвонился с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым. Запросил дополнительную помощь. Ситуацию держу на личном контроле. На месте работает мой заместитель Алексей Ромахин, - написал глава региона.
Напомним, 27 апреля пожары произошли в деревне Чистоозерье Большереченского района и Новокарасук Крутинского района. Там огнем уничтожено 12 жилых домов и 11 построек. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о халатности.
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