Елена Ларина может быть назначена судьей Арбитражного суда Омской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Судьей Арбитражного суда Омской области может быть назначена Елена Ларина. Ее имя указано в повестке грядущего заседания Квалификационной коллегии.
В случае одобрения действующая судья Омского района уйдет в арбитраж. На текущем месте службы женщина работает с 2018 года.
К слову, ранее ранее ВККС одобрила переход из регионального Арбитража в Восьмой арбитражный апелляционный суд Натальи Бацман и Натальи Горобец.
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