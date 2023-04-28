Елена Ларина может быть назначена судьей Арбитражного суда Омской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судьей Арбитражного суда Омской области может быть назначена Елена Ларина. Ее имя указано в повестке грядущего заседания Квалификационной коллегии.

В случае одобрения действующая судья Омского района уйдет в арбитраж. На текущем месте службы женщина работает с 2018 года.

К слову, ранее ранее ВККС одобрила переход из регионального Арбитража в Восьмой арбитражный апелляционный суд Натальи Бацман и Натальи Горобец.

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