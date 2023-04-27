К лету омский департамент благоустройства покупает рулонный газон за 800 тысяч рублей

Фото: миргазон.ру.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства омской администрации заявило о поиске подрядчика на поставку 2650 квадратных метров рулонного газона. Его цена не должна превыщать 805 600 рублей. Травой будет облагорожена улица Партизанская. До 5 мая департамент принимает заявки на участие в аукционе. Принять поставку в Омске готовы после 11 мая - даты, когда определят победителя аукциона.

- Поставляемый товар должен быть здоровым, чистым, свежим, хорошей плотности, однотонным, должны отсутствовать проплешины и сорняки. На растениях не допускается наличие вредителей, болезней и механических повреждений, - сообщается в проекте контракта.

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