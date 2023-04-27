Омичи хотят получать пенсию в размере 45 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Пенсию в размере 45 тысяч рублей хотят получать жители Омской области. Об этом сообщают аналитики SuperJob.

Результаты опроса показали, что омичи одни из самых требовательных жителей страны. Регион находится на 15 месте рейтинга по требованию суммы пенсионных начислений.

Также оказалось, что мужчины в среднем хотят получать на пенсии чуть больше, причем чем старше респондент и чем выше уровень его дохода, тем о большей пенсии он мечтает. В среднем по России жители хотели бы получать пенсии в размере 47 тысяч рублей.

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