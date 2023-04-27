В Омске отменили праздничный салют 9 мая

Фото: Иван МАКЕЕВ

9 мая в День Победы в Омске не будет праздничного салюта. Об этом в своем телеграм-канале заявил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

- Сегодня провели организационный комитет по подготовке к празднованию Дня Победы. Ранее мы приняли решение проводить 9 мая, но сегодня, посоветовавшись, мы приняли решение салют с фейерверком не организовывать. Время салютов еще придет, - заключил глава региона.

Напомним, что Омская область далеко не первый регион, который отменяет мероприятия в рамках 78-й годовщины празднования Победы в Великой Отечественной войне.

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