В Омске отменили праздничный салют 9 мая

Фото: Иван МАКЕЕВ
9 мая в День Победы в Омске не будет праздничного салюта. Об этом в своем телеграм-канале заявил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.
- Сегодня провели организационный комитет по подготовке к празднованию Дня Победы. Ранее мы приняли решение проводить 9 мая, но сегодня, посоветовавшись, мы приняли решение салют с фейерверком не организовывать. Время салютов еще придет, - заключил глава региона.
Напомним, что Омская область далеко не первый регион, который отменяет мероприятия в рамках 78-й годовщины празднования Победы в Великой Отечественной войне.
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