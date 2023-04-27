Три омских перевозчика подделывали результаты предрейсовых медосмотров водителей и полисы ОСАГО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура завела уголовные дела в отношении трех омских перевозчиков, фальсифицировавших результаты предрейсовых медицинских осмотров водителей и полисы ОСАГО.

Еще семь перевозчиков попались на включении в тариф, утвержденный РЭК Омской области, необоснованных расходов.

— Выявлены нарушения при установлении РЭК Омской области тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в отношении 7 перевозчиков, включение в них экономически необоснованных расходов на общую сумму более 30 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, в середине февраля прокуратура провела проверку работы общественного транспорта, в ходе который был выявлен ряд нарушений.

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