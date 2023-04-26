Виталий Хоценко заявил о нехватке пешеходных и зеленых зон в Омске

Сегодня утром, 26 апреля, врио губернатора Виталий Хоценко прогулялся по скверам, набережной и другим местам отдыха горожан. После прогулки глава региона пришел к выводу, что в Омске печальная ситуация с городской средой.

— Омск сейчас на последнем месте среди городов-миллионников по качеству городской среды. Ситуацию будем менять. Опираться буду на мнение жителей — оно для меня в приоритете. Город должен быть для людей! Вывод из сегодняшнего обхода — не хватает спортивных пространств, пешеходных и зеленых зон для отдыха, — сказал Хоценко.

Глава региона заявил, что городу следует активнее принимать участие во всех конкурсах Минстроя РФ по благоустройству и думать над тем, как привлечь инвесторов.

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