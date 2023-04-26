В Омской области вырос на 41% спрос на инженеров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области за год взлетел спрос на инженеров. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками портала поиска вакансий hh.ru.

Среди регионов Сибири заняла первое место по росту числа вакансий для инженеров — +41%. Далее следуют Новосибирска область (+36%), Кемеровская область (+35%), Красноярский край (+14%) и Иркутская область (+13%). Лидером по стране стала Свердловская область. Там за год число предложений от работодателей выросло на 54%.

В 2023 году самыми востребованными инженерными специальностями в Омской области стали инженеры-конструкторы и инженеры-конструкторы — 33% от всех вакансий в этой сфере. Второе место заняли инженеры ПТО, инженеры-сметчики (18%), на третьем — сервисные инженеры, инженеры-механики (16%).

За год выросли и средние зарплаты инженеров. Если в 2022 году в Омской области инженеры зарабатывали в диапазоне от 45 до 126 тысяч рублей, то в этом году — от 48 до 137 тысяч рублей.

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