В омском сквере Панфилова приступили ко второму этапу благоустройства

Фото: 2ГИС.

В Омске приступили ко второму этапу благоустройства сквера имени Панфилова в Октябрьском округе. В этом году в сквере предстоит реконструировать тротуар со стороны улицы Бульварной, обустроить детскую и спортивную площадки, гостевую парковку и установить декоративное ограждение по периметру сквера.

- Весьма символичен тот факт, что второй этап благоустройства сквера имени Панфилова начинается в период проведения голосования за объекты благоустройства 2024 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России. На примере благоустройства сквера им. Панфилова становится очевидным то, что преображение общественных пространства доступно и находится в руках каждого из нас. Ведь именно благодаря активному голосованию жителей, сквер имени Панфилова получил возможность преобразований, - отметил глава администрации Октябрьского округа Дмитрий Котов.

После всех работ здесь высадят сотню деревьев. На территории появятся сосны, голубые ели, сирень и более тысячи кустов кизильника и барбариса.

В прошлом году в сквере провели реконструкцию дорожно-тропиночной сети, обустроили мемориальную зону и линию наружного освещения. Также в сквере появились скамейки, вазоны и урны.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru