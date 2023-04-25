В Омске утвердили тарифы на проезд теплоходами по маршрутам «Омск-Большеречье» и «Центр-Зеленый берег»

Фото: сайт Большеречья.

В преддверии летнего сезона омская региональная энергетическая комиссия утвердила тарифы на провоз пассажиров теплоходами. Речь идет о двух основных маршрутах, запущенных в регионе два года назад - «Омск-Большеречье» и «Центр-Зеленый берег». В ведомстве отметили, что омичи будут платить только часть от экономически обоснованной стоимости, разницу перевозчику возместят из регионального бюджета.

В Большеречье пассажиров будет перевозить теплоход «Заря-353». Стоимость одного пассажиро-километра установлена в 45 рублей 96 копеек.

По маршруту «Центр-Зеленый берег» будет работать теплоход «Москва-126», здесь стоимость составит 47 рублей 12 копеек за пассажиро-километр.

Теплоходы запустят с 1 мая.

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