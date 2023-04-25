В Омске с 28 апреля начнут вывозить незаконно установленные гаражи

Фото: пресс-служба администрации города Омска
Незаконно установленные гаражи начнут вывозить в Омске с 28 апреля. Об этом сообщает горадминистрация.
Демонтаж начнется с улиц 11-я Ремесленная, 5-я Северная, Богдана Хмельницкого и Завертяева. на последней территории запланировано строительство детского сада.
- Первый этап выноса продлится до середины июня. Основанием для принудительного демонтажа является не только то, что гараж установлен без документов, но и злостное нарушение владельцами правил благоустройства, - отметила начальник й администрации Центрального округа Виктория Шумилина.
Под вывоз могут попасть объекты тех хозяев, которые не убирают территорию в радиусе двух метров вокруг своих гаражей. Подробности можно узнать по номеру 25-46-32.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru