В Омске с 28 апреля начнут вывозить незаконно установленные гаражи

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Незаконно установленные гаражи начнут вывозить в Омске с 28 апреля. Об этом сообщает горадминистрация.

Демонтаж начнется с улиц 11-я Ремесленная, 5-я Северная, Богдана Хмельницкого и Завертяева. на последней территории запланировано строительство детского сада.

- Первый этап выноса продлится до середины июня. Основанием для принудительного демонтажа является не только то, что гараж установлен без документов, но и злостное нарушение владельцами правил благоустройства, - отметила начальник й администрации Центрального округа Виктория Шумилина.

Под вывоз могут попасть объекты тех хозяев, которые не убирают территорию в радиусе двух метров вокруг своих гаражей. Подробности можно узнать по номеру 25-46-32.

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