В Омске за земельный участок площадью 5 соток на улице Орджоникидзе боролись 16 застройщиков

Фото: Дом.РФ
Госкорпорация «Дом.РФ» подвела итоги аукциона на продажу земельного участка на улице Орджоникидзе в Омске. За 552 квадратных метра земли посреди частного сектора боролись сразу 14 участников, среди которых были как физлица, индивидуальные предприниматели и два застройщика. Еще двух к торгам не допустили.
Победителем аукциона стал Сергей Уланов, предложивший за участок 3,6 миллиона рублей при начальной цене в 1,2 миллиона рублей.
Небольшой земельный участок подходит для строительства офисного здания, ресторана, торгового центра.
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