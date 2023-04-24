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НовостиОбщество24 апреля 2023 7:27

В Омске за земельный участок площадью 5 соток на улице Орджоникидзе боролись 16 застройщиков

Цена клочка земли, на котором можно построить торговый центр, выросла в три раза
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: Дом.РФ

Фото: Дом.РФ

Госкорпорация «Дом.РФ» подвела итоги аукциона на продажу земельного участка на улице Орджоникидзе в Омске. За 552 квадратных метра земли посреди частного сектора боролись сразу 14 участников, среди которых были как физлица, индивидуальные предприниматели и два застройщика. Еще двух к торгам не допустили.

Победителем аукциона стал Сергей Уланов, предложивший за участок 3,6 миллиона рублей при начальной цене в 1,2 миллиона рублей.

Небольшой земельный участок подходит для строительства офисного здания, ресторана, торгового центра.

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