Инвестиции в омскую недвижимость оказались одними из самых выгодных по стране

Фото: Илья ГАМОВ

Одними из самых выгодных по стране оказались инвестиции в омскую недвижимость. Об этом сообщают аналитики «РИА Новости».

Если купить квартиру в Омске и сдавать, то в год она будет приносить до 11% дохода, а если без сдачи, то 7,6%. Омские показатели обошли даже Москву и разместились на 16-м месте из 84. Столица находится на 37-м. В лидерах рейтинга Краснодарский край, Республика Алтай и Адыгея.

Между тем, замыкает ТОП Оренбург. Там доходность от квадратных метров в год составляет порядка 1,2%.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru