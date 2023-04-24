210 тысяч «квадратов» жилья введено в эксплуатацию в Омской области с начала 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года в эксплуатацию в Омской области введено 210 тысяч «квадратов» жилья. Об этом сообщает региональное правительство.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года показатель увеличился на 5,4%. Так, в марте разрешающие документы получили больше 66 тысяч «квадратов» жилья, из них больше 9 тысяч — в многоквартирных домах, а около 56 тысяч квадратных метров — в частных.

Так, наибольшее количество готовых к заселению квартир сдано в микрорайонах Прибрежном, Амурском-2, на Московке-2 и в домах на улицах 3-я Енисейская, 2-я Тюкалинская и Пригородная.

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