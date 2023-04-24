В Омской крепости начали высаживать клены на Аллее олимпийцев

Фото: тееграм-канал Сергея Шелеста

На Аллее олимпийцев в Омской крепости начали высаживать клены. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.

- Специалисты компании «Братья Грин» совместно с агрономами городского Управления городского хозяйств и благоустройства планируют завершить работы в течение сегодняшнего дня. Дальше: полив и уход, - написал градоначальник.

Напомним, что 60 кленов появились в рамках проекта омского мецената Сергея Козубенко. Краснолистные клены, адаптированные под наши климатические условия, должны прижиться в суровом сибирском климате.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru