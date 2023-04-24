Министерство омского правительства ищет новых сотрудников

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Искать новых сотрудников начало министерство омского правительства. Конкурс на замещение вакантных мест пройдет 29 мая.
«Новичкам» обещают оклад, надбавки за выслугу лет и гражданскую службу, а также премии.
Так, в организации подведомственные министерству труда и соцразвития, а также в само ведомство требуются:
- главный специалист Усть-Ишимского отдела Межрайонного управления министерства № 6;
- главный специалист сектора социальной защиты и социально-трудовых отношений Межрайонного управления министерства № 6;
- главный специалист Межрайонного управления министерства № 2;
- главный специалист управления закупок правового департамента;
- ведущий специалист отдела социальной поддержки семьи и детей управления демографической и семейной политики министерства.
Что касается кадрового резерва, здесь также необходима свежая кровь в лице:
- начальника управления демографической и семейной политики министерства;
- заместителя начальника управления отраслевого планирования и финансирования департамента финансово-экономического обеспечения министерства;
- главного специалиста управления государственной службы и кадров департамента кадрового и документационного обеспечения министерства;
- ведущего специалиста сектора по вопросам государственной службы и противодействия коррупции управления государственной службы и кадров департамента кадрового и документационного обеспечения министерства;
- начальника отдела финансово-экономического обеспечения Управления министерства по городу Омску.
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