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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 3:26

В Омске загорелось здание на территории военного госпиталя

Огонь удалось потушить за 20 минут
Андрей ОБНОРСКИЙ
У пожарных весной начинается напряженный сезон.

У пожарных весной начинается напряженный сезон.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории военного госпиталя в Омске загорелось здание. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Всё произошло накануне около восьми часов вечера. Информация о пожаре поступила в 19.40, а потушен огонь на площади 30 квадратных метров был в 20.06.

О пострадавших в ЧП на улице Гусарова не сообщается, известно лишь, что это горел мусор в заброшенном здании.

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