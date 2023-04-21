В Омске загорелось здание на территории военного госпиталя

У пожарных весной начинается напряженный сезон.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На территории военного госпиталя в Омске загорелось здание. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
Всё произошло накануне около восьми часов вечера. Информация о пожаре поступила в 19.40, а потушен огонь на площади 30 квадратных метров был в 20.06.
О пострадавших в ЧП на улице Гусарова не сообщается, известно лишь, что это горел мусор в заброшенном здании.
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