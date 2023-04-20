Виталий Хоценко призвал омичей подавать заявки на участие в «Народном герое»

В Омской области продолжается прием заявок на участие в проекте. В 2023 году региональная премия «Народный герой» проводится в пятый раз и представлена 11 номинациями. В этом году голосование за победителей пройдет в пяти зонах региона - Север, Юг, Запад, Восток и Центр. Каждая из зон объединяет от 6 до 8 муниципальных районов. Это позволит охватить ещё больше жителей Омской области, получить ещё больше интересных и достойных жизненных историй.

В каждой зоне выберут своих победителей и проведут торжественные церемонии награждения. В итоге 55 победителей районных этапов начнут борьбу за лидерство в региональном итоговом голосовании. Имена победителей станут известны 26 августа на большом концерте в Концертном зале «Омской Филармонии». Цель проекта неизменна: найти среди обычных людей современных героев, которые своими поступками ежедневно делают мир лучше, а также показать подрастающему поколению реальные примеры для подражания.

- Проект очень хороший. Обращаю внимание глав районов на региональную премию «Народный герой». Прошу обеспечить качественное информационное сопровождение, чтобы как можно больше людей могло принять участие в премии, - отметил глава региона Виталий Хоценко.

Прием заявок продолжается до 2 мая. Затем начнет работу экспертный совет по отбору полуфиналистов. С 26 мая по 27 июня пройдёт голосование в каждом районе Омской области. С 29 июня по 12 июля – награждение победителей районных премий.

Итоговое голосование за финалистов состоится в период с 14 июля по 20 августа.

Премия 2023 года представлена в 11 номинациях: «Благотворительность», «Инициатива», «Инновация», «Интеллект», «Патриотизм», «Продвижение», «Профессионализм», «Самоотверженность», «Спорт», «Талант», «Юность».