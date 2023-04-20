Следственный комитет проверит информацию об избиении ребенка в омской кадетской школе

Фото: Эдуард Абрамов

Информацию об избиении ребенка в омской кадетской школе проверит Следственный комитет России по Омской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В Омске проводится доследственная проверка по информации из соцсетей о нарушении прав ребенка, - уточняют в региональном управлении.

Видео появилось в соцсетях накануне. На кадрах видно, как толпа мальчуганов в форме прямо в учебном классе бьют мальчика. В следкоме уточняют, что инцидент произошел в январе 2023 года. Известно, что недетские разборки происходили прямо на глазах у преподавателя.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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