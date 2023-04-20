Виталий Хоценко распорядился пристальнее следить за строительством школ в Омской области

Фото: телеграм-канал «Хоценко о важном»

За строительством школ в Омской области распорядился пристальнее следить врио губернатора Виталий Хоценко. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

- Все школы в Омской области должны сдаваться в срок. Обратил на это внимание коллег на заседании Совета глав муниципальных образований. Сейчас у нас немного иное положение дел, мириться с которым нельзя, - подчеркнул Хоценко.

Глава региона также заверил, что ситуация с реализацией нацпроекта «Образование» будет исправлена. Особое внимание в 2023 году уделят строительству школ в микрорайоне «Серебряный берег», Исилькуле, рабочих поселках Горьковское и Черлак, а также в Малой Биче Усть-Ишимского района.

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