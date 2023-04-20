В Омске откроется Фонд поддержки участников СВО

Фото: телеграм-канал «Хоценко о важном»

Фонд поддержки участников СВО откроется в Омске через полтора месяца. Об этом сообщил врио губернатора Виталий Хоценко.

- Здесь будут работать соцработники, социальные координаторы, психологи и юристы, которые помогут собрать все документы и максимально сделать так, чтобы он получил ту услугу, которая ему необходима. Предусмотрены детские комнаты с видеонаблюдением, чтобы и занять ребёнка посетителя, и он был под присмотром. Будет комната отдыха с библиотекой, - рассказал глава региона.

Отделение госфонда появится в рамках поручения президента Владимира Путина. В Омске это будет помещение в 600 «квадратов». Сейчас там продолжается ремонт, который завершится через полтора месяца.

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