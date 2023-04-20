Мэрия Омска планирует найти застройщика торгового центра, который появится возле омской МЕГИ

Фото: Евгения ГУСЕВА
Найти застройщика торгового центра, который будет располагаться возле омской МЕГИ, планирует мэрия Омска.
Департамент архитектуры и градостроительства разместил электронный аукцион на аренду земельного участка площадью 23 тысячи квадратных метров. Он располагается рядом с торговыми комплексами «Мега» и «Триумф вкуса».
Предполагается, что арендатор будет платить как минимум по 8,8 млн рублей в год, а срок договора продлится 10 лет и 8 месяцев. Торги назначены на 24 мая.
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