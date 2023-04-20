В Омской области до 19 мая запретят движение фур по трем трассам

Фото: Виктория МИНАЕВА

В Омской области с 20 апреля по 19 мая на трех трассах ограничат движение транспортных средств от 10 тонн.

Ограничения будут действовать на следующих автодорогах:

- Большие Уки – Тевриз в Большеуковском и Тевризском районах. Вариант объезда: дороги Омск – Тара и Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Усть-Ишим;

- Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском районе. Варианты объезда: дороги Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, Голышманово – Аромашево, Аромашево – Вагай, Вагай – Дубровное – Абаул;

- Усть-Ишим – Фокино в Усть-Ишимском районе Омской области. Варианты объезда: дороги Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, Абатское – Викулово, Викулово – Каргалы – Серебрянка.

— Ограничения не распространяются на пассажирские автобусные перевозки, транспортировку продуктов питания, лекарственных препаратов, семян и удобрений, кормов, животных, топлива, смазочных материалов, масел, грузов для ликвидации ЧС и происшествий, дорожной техники и дорожных материалов, — уточнили в региональном минтрансе.

Отметим, на указанных трассах будут установлены временные дорожные знаки. Ограничения вводят для работ по вечерней просушке дорог, которые позволяют защитить дорожное полотно от разрушений в период таяния снега

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