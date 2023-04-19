На Радоницу 25 апреля в Омске перекроют сразу несколько дорог для движения автомобилей

Фото: пресс-служба администрации города Омска
В преддверии Родительского дня в Омске, который назначен на 25 апреля, городская администрация предупредила горожан о перекрытии нескольких автомагистралей в эту дату.
С 6 до 20 часов будет прекращено движение всех видов транспорта, кроме общественного, по улице Бударина (от Щербанева до Либкнехта, включая парковку около остановки «Улица Бударина»), дороге от Пушкинского тракта до Северо-Восточного кладбища.
Водителям даже предложен другой вариант маршрута - по улице Гагарина, Ленина, Щербанева, подъему от Щербанева на Гагарина.
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