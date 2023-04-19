Омским семьям военных, участвующих в СВО, оказывают юридическую и моральную помощь

Руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества по Омской области Марина Брагина.

В региональном штабе Комитета семей воинов Отечества по Омской области рассказали о всесторонней поддержке семей военнослужащих, участвующих в СВО. Сегодня в активе штаба 50 человек, которые занимаются юридической, моральной поддержкой семей военных. За два последних месяца принято и отработано порядка 120 обращений от семей и бойцов. Организован выезд в воинскую часть для общения и поддержки военнослужащих, недавно подписавших контракт и находящихся на боевом слаживании перед отправкой в зону СВО. Семьи участников СВО могут написать запрос в сообщения группы ВКонтакте (https://vk.com/ksvo_omsk).

- К нам обращаются, нам пишут бойцы, выходят на нас командиры. Это говорит о доверии. Комитет оказывает психологическую поддержку семьям, которые здесь. Пока ребята находятся там, «за ленточкой», наша задача максимально подготовить семьи к их возвращению. На этом строятся тренинги, группы поддержки, - пояснила руководитель штаба Марина Брагина.

Женщина сообщила, что ее сын тоже отправился на передовую.

- В августе 2022 года сын принял решение подписать контракт с Минобороны и отбыл в зону СВО в составе батальона «Авангард». Он говорит: «Я – солдат своей Родины, я делаю то, что должен делать», - рассказывает Брагина.

За короткий срок мужчину наградили двумя медалями - имени Жукова и медалью «Участнику СВО».

- Мужчинами становятся в суровых условиях. Это закаляет дух. Как дитя СССР, прекрасно помню, что служба в армии считалась честью, - вспоминает Марина.

Сейчас в регионе проходит набор на контрактную службу в ряды Армии России. Чтобы заключить контракт с Минобороны РФ, следует позвонить на 122, обратиться в пункт отбора (Омск, 3-я Островская, 3а), военный комиссариат по месту жительства, окружную или районную администрацию.