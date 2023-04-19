В Омске не нашлось желающих отремонтировать фасад здания Омского госуниверситета путей сообщения

В прошлом году была восстановлена только часть фасада. Фото: сайт минобра Омской области.

Омский государственный университет путей сообщения признал несостоявшимся аукцион за право выполнить капитальный ремонт западного фасада здания вуза. На торги не поступило ни одной заявки. Стартовая цена контракта составляла 2,75 миллиона рублей, сообщают «Коммерческие вести».

Отметим, что здание ОмГУПС на проспекте Маркса относится к объектам культурного наследия федерального значения. Фасад здания университета был создан по проекту известного санкт-петербургского архитектора Федора Лидваля. Эскизы статуй нарисовал местный художник, а изготовил их знаменитый чешский скульптор Винклер, который совершенно случайно оказался в Омске как плененный солдат австро-венгерской армии. Интерьеры и фасады здания так же являются творениями чеха.

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