В юбилей актеру омского Драмтеатра Валерию Алексееву была вручена медаль региона за высокие достижения

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

18 апреля в своем телеграм-канале врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил о вручении медали Омской области «За высокие достижения» актеру театра Драмы Валерию Алексееву. Награда была вручена лично в руки в ходе юбилейного вечера актера.

- После сегодняшнего вечера знаю, что значит фраза омичей «идти на Алексеева», - написал Хоценко.

Врио губернатора поблагодарил артиста за эмоции, которая вызвала его игра. Алексеев отметил 7 апреля 75-летие. Показ спектакля в честь юбилея состоялся 17 апреля, актер в который раз вышел на сцену, чтобы сыграть в «Свадьбе Кречинского».

Виталия Хоценко в этот вечер сопровождала супруга Алена. Чета вникает и в культурную жизнь региона.

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