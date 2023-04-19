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НовостиПолитика19 апреля 2023 2:00

Владимир Путин поблагодарил Полежаева за активную общественную работу

Всего глава государства отметил троих омичей за труд патриотической направленности
Наталья ВИРКУНЕН
Фото сайта Кремля.

Фото сайта Кремля.

Владимир Путин посчитал, что трое омичей вносят весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи. Среди них - директор БУ Омской области «Центр патриотического воспитания молодежи» Виктор Акимочкин, заместителю Омской областной общественной организации ветеранов Раиса Кашинская и председатель комиссии по патриотическому воспитанию Омского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Анатолий Полежаев.

В связи с этим президент подписал распоряжение «О поощрении» и поблагодарил общественников.

На прошлой неделе Путин также подписал приказ о присвоении ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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