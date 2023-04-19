Владимир Путин поблагодарил Полежаева за активную общественную работу

Фото сайта Кремля.

Владимир Путин посчитал, что трое омичей вносят весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи. Среди них - директор БУ Омской области «Центр патриотического воспитания молодежи» Виктор Акимочкин, заместителю Омской областной общественной организации ветеранов Раиса Кашинская и председатель комиссии по патриотическому воспитанию Омского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Анатолий Полежаев.

В связи с этим президент подписал распоряжение «О поощрении» и поблагодарил общественников.

На прошлой неделе Путин также подписал приказ о присвоении ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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