Товарооборот Омской области с Киргизией был увеличен в 4 раза

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Товарооборот Омской области с Киргизией за прошедший 2022 год был увеличен в 4 раза. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков на открытии бизнес-форума в городе Ош.

- Киргизия – важный деловой партнер для Омской области. По итогам прошлого года стремительно нарастили точки сотрудничества, сегодня Республика входит в топ-10 основных наших торговых партнеров, - отметил Ушаков.

От Омской области в бизнес-форуме принимает участие более 10 омских компаний: «Вито», «Сладонеж», «Айсберг 8», «Диборэкспорт», «Умапро» и другие. На базе Ошского государственного университета для омских компаний пройдет биржа контактов, на которой предприниматели смогут найти новые точки взаимодействия с бизнесом Ошской области.

Увеличение объема экспорта Омской области в Киргизию в 2022 году обусловлено ростом объемов поставок минеральных продуктов (автомобильного бензина, дизельного топлива), продовольственных товаров (пшеницы, алкогольных напитков, молочной и мукомольной продукции), продукции химической промышленности (углеводородов ациклических). Увеличение объема импорта Омской области из Киргизии в 2022 году обусловлено ростом поставок на омский рынок продовольственных товаров (молочной продукции, фруктов и орехов).

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