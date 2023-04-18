Вечером 6 мая в Омске пройдет репетиция парада Победы

Фото: Екатерина СИМОХИНА

9 мая в Омске традиционно пройдет парад Победы - мероприятие, от которго в этом году отказались в ряде регионов России. Репетиция торжественного шествия тоже будет пройдет - 6 мая на Соборной площади. Она начнется в 20.00 и завершится к полуночи.

В конце марта в региональном министерстве безопасности обсуждали подготовку к торжественному построению войск в День Победы. Для служащих Омского гарнизона тогда утвердили порядок прохождения парадных расчетов, колонн военной и ретротехники. Поднимались вопросы обеспечения безопасности и общественного порядка и на самом мероприятии и на репетиции.

Отметим, что от традиционного формата «Бессмертного полка» в этом году решено отказаться.

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