Шествие «Бессмертного полка» отменили в Омской области и по всей стране

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омской области и по всей стране отменили шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщает Интерфакс.

- Как такового формата привычного не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев, - пояснила пресс-секретарь движения Ольга Байбулова.

Между тем, ежегодным участникам предлагают разместить портреты ветеранов на машинах или одежде. Более того, память Великой Победы можно чтить на протяжении всего дня празднования.

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