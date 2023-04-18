Виталий Хоценко: мы должны своевременно узнавать о каждом попавшем в беду ребенке

Глава региона провел рабочую встречу с Уполномоченным Омской области по правам ребенка Елизаветой Степкиной. Отправной темой разговора стал доклад о защите законных интересов ребенка на территории Омской области в 2022 году. В частности, в адрес детского омбудсмена за отчётный период поступило 574 обращения, большинство - через социальные сети. С 56 до 61 стало больше обращений о ненадлежащем исполнении родителями обязанностей.

- В Омской области проживает более 400 тысяч детей. Знаю, что время от времени в регионе возникают ситуации, связанные с недостойными действиями родителей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации или на грани дееспособности. В результате страдают дети. Наша задача — выстроить работу так, чтобы мы своевременно узнавали о каждом попавшем в беду ребенке, - подчеркнул Хоценко.

Елизавета Стёпкина отметила, что на это направлена новая программа «Дети в семье», которая поддерживается на федеральном уровне второй год подряд.

- Работа с сиротами остается приоритетным направлением деятельности не только федерального омбудсмена, но и Уполномоченных по правам детей всех регионов. И вне зависимости — трудная ли это жизненная ситуация, социально опасное положение, все службы должны отработать и предложить все возможные формы работы с семьёй, — сказала детский омбудсмен.

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