Житель Омска получил 3 года колонии строгого режима за попытку дать взять полицейскому

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Черлакский районный суд приговорил 27-летнего омича к 3 годам колонии строгого режима за попытку дать взятку сотруднику полицию. Мужчина хотел за деньги избежать привлечения к административной ответственности.

— 7 ноября 2022 года подсудимый, находясь в служебном кабинете ОМВД России по Черлакскому району , в ходе разбирательства по факту совершенного им административного правонарушения, заключавшегося в потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, предложил сотруднику полиции в качестве взятки 13,5 тыс. рублей за непривлечение его к административной ответственности. Сотрудник полиции от получения незаконного вознаграждения отказался, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Отметим, ранее омич уже был судим. За что именно, не сообщается.

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