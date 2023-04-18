В микрорайоне «Зеленая Река» в Омске построят детсад на 350 мест с бассейном и мини-скалодромом

Проект впечатляет. Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В составе первой очереди микрорайона «Зеленая Река» построят современный детский сад на 350 мест. Проект, подготовленный ООО «ЭталонПроект» (входит в состав Группы «Эталон»), уже согласован с мэрией. Скоро вся документация будет передана на госэкспретизу.

В трехэтажном здании детсада, площадь которого составит 13,3 тысячи квадратных метров, будет собственный бассейн и отдельные помещения для дополнительных занятий (кружков).

На территории вокруг учреждения появится мини-парк с игровыми и спортивными площадками для воспитанников. Там также будут обустроены мини-скалодром и площадка со специальной разметкой, где дошкольники смогут изучать правила дорожного движения.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Всего на территории микрорайона «Зеленая Река» в ближайшие годы планируют построить 10 детских садов и 3 школы.

Отметим, первая очередь проекта включает четырнадцать жилых домов переменной этажности, детсад на 350 мест, встроенные коммерческие помещения, благоустроенные дворы и паркинг.

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