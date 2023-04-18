В Омске построят еще две линии наружного освещения за 12 миллионов рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омская мэрия подвела итоги аукциона на строительство двух линий наружного освещения. Победителем стала компания АО «Омскэлектро».

Подрядчик должен будет установить фонари по улице Воровского (участок от улицы 5-й Электровозной до Новосибирского тракта) в Порт-Артуре, а также по улице 40 лет Ракетных войск (территория вдоль школы № 131) в поселке Степном.

— АО «Омскэлектро» должно завершить работы на объекте в микрорайоне «Порт-Артур» по улице Воровского до 30 июня. Будет установлено 115 опор освещения протяжённостью 3,4 километра. Цена контракта составила почти 10 миллионов рублей. По улице 40 лет Ракетных войск в посёлке Степном до 31 мая будет установлено 23 опоры, протяжённость линии составит 644 метра, цена контракта — 1,9 миллиона рублей, — уточнили в департаменте строительства.

Отметим, в 2023 году светло станет и в других районах города. На данный момент завершены торги на строительство десяти линий наружных освещения.

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