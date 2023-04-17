В Омске к школе № 77 на Волочаевской проложат тротуар и организуют парковку

Фото: 2ГИС.

После жалобы родителей в социальных сетях на отсутствие организации пешеходных подходов и парковки близ омской школы № 77 власти взялись за исправление ситуации. В частности, претензии были проверены и подтверждены прокуратурой города. Надзорное ведомство выдало предписание провести соответствующие работы.

- В целях устранения нарушений прокуратура Омской области внесла представление мэру, а также в судебном порядке обязала орган местного самоуправления до 1 мая провести работы по благоустройству территории у БОУ «СОШ № 77», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Работы по благоустройству уже начались. В итоге рядом со школой проложат тротуар, Автостоянку огородят бордюром и нанесут разметку.

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